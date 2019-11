Gustavo Henrique, do Santos, é oferecido em Portugal; Internacional monitora

Gustavo Henrique, do Santos, foi oferecido para o Porto e Sporting, de Portugal. Seu empresário, Fernando César, esteve no país na última semana. Ainda não há negociação em andamento.

O zagueiro em fim de contrato prioriza a ida para o futebol europeu a partir de 2020. Anteriormente, a Fiorentina, da Itália, fez uma consulta.

No Brasil, alguns clubes como Corinthians, Flamengo e Palmeiras monitoram a situação de Gustavo há meses. E nos últimos dias, o Internacional pintou como possível destino.

Eduardo Coudet, do Racing, deve assumir o colorado depois da Supercopa Argentina, contra o Tigre, em 14 de dezembro. O técnico pediu informações sobre Gustavo Henrique e recebeu boas referências.

Enquanto isso, a renovação do defensor no Peixe é improvável. O vínculo termina no fim de janeiro e não deve ser estendido. Mesmo assim, ele é titular e capitão da equipe dirigida por Jorge Sampaoli.

O Alvinegro se reuniu com Gustavo no dia 23 de outubro, melhorou as condições, não chegou a um acordo e pediu uma contraproposta para o empresário. E nada até agora.