Peres confirma que Santos trabalha com outro banco para patrocínio máster

O contrato de patrocínio máster entre Santos e a Caixa terminou no final de 2018. Desde então, o Peixe busca um novo acordo principal para estampar em seu uniforme durante esta temporada.

Participante deste domingo do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, o presidente da equipe da Baixada Santista, José Carlos Peres, confirmou que o clube já está trabalhando com outro banco para substituir a Caixa como patrocinador máster do Santos.

Veja também:

Peres explica escolha de novo gerente do Santos: “Conhece muito bem o Sampaoli”

Peres diz que Vagner Love é alvo do Santos e ainda sonha com Dodô

Presidente do Santos confirma rescisão contratual de Bryan Ruiz

Santos jogará no interior durante reforma na Vila Belmiro

Sampaoli elogia Soteldo, 1º reforço do Santos: “Muito vertical”

O mandatário também revelou que conversou sobre o assunto com o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, neste domingo.

“Tínhamos contrato com um banco, e agora estamos trabalhando com outro para substituir. Hoje falei com o Andrés Sanchez e o Luis Paulo Rosenberg também, sobre a dificuldade de se encontrar um patrocínio máster. A bolha furou”, afirmou, antes de disparar.

“Temos um novo Presidente da República que está prometendo que banco estatais não vão patrocinar o futebol. E eu estou de pleno acordo. O futebol tem que ter dono. Enquanto não tiver, não tem solução”, finalizou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com