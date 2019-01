Peres diz que Vagner Love é alvo do Santos e ainda sonha com Dodô

O presidente do Santos, José Carlos Peres, diz que Vagner Love ainda é um alvo. O atacante de 34 anos quase foi contratado em 2018.

Também na mira do Corinthians, Love busca a rescisão do seu contrato com o Besiktas-TUR. Ele não recebe salário há cinco meses.

“Vagner Love é um grande jogador, já quase veio para o Santos, não veio por questão de seis horas. É sempre um alvo, mas precisamos do aval do Sampaoli”, disse Peres.

O presidente também comentou sobre a procura por um lateral-esquerdo, “prioridade caso Dodô não fique”. Peres ainda sonha com a permanência do ala, de volta à Sampdoria após o fim do empréstimo, no dia 31 de dezembro.

“Fizemos uma proposta acima da média para o Dodô, que ele gostou, mas ele fez os cálculos. Ele quis voltar para lá para resolver esses dois anos e meio (que restam de contrato) Se ele não vier, já estamos atrás de um lateral-esquerdo”, explicou o presidente.

A permanência de Dodô é improvável por causa dos altos salários (R$ 650 mil) e da preferência por voltar a atuar em bom nível no futebol europeu. A Sampdoria não tem interesse.