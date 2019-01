Santos jogará no interior durante reforma na Vila Belmiro

O Santos mandará algumas partidas no interior durante a reforma na Vila Belmiro. O Peixe atuará fora da Baixada Santista nos próximos dois meses.

“Estamos estudando jogar no interior de São Paulo também e no Pacaembu, claro. Se puxar pela ficha, Ribeirão Preto tem capacidade, São José do Rio Preto não está muito bom, mas pode ser melhorado e jogarmos lá também”, disse o presidente José Carlos Peres.

O Peixe estreará diante da Ferroviária no próximo sábado, na Vila Belmiro, e depois atuará no Pacaembu e no interior.

“O Santos Futebol Clube está solicitando à Federação Paulista de Futebol (FPF) a transferência de seus jogos como mandante para o Pacaembu por período de 60 dias após a estreia contra a Ferroviária, marcada para o dia 19 de janeiro. A solicitação ocorre por conta de haver a necessidade da realização de manutenções de maior porte em determinados setores da Vila Belmiro, como a cobertura dos camarotes e revestimento da marquise, bem como algumas melhorias no entorno do gramado, especialmente atrás do gol da arquibancada do placar”, disse o Santos, em nota.