Pelo sonho do avô, Caio pode reforçar o Santos em três funções; conheça

O Santos negocia a contratação de Caio Henrique, do Atlético de Madrid-ESP, em empréstimo até o fim do ano, como antecipou a Gazeta Esportiva. E se retornar ao Peixe, o Menino da Vila pode ajudar o elenco do técnico Jair Ventura em até três funções: primeiro homem de meio-campo, segundo volante e armador.

Caio se destacou nas categorias de base do alvinegro como meia, um legítimo camisa 10, mas, quando chegou mais perto de se profissionalizar, passou a atuar como um segundo volante, função desempenhada com o treinador Simeone na Espanha. E na seleção sub-20, com Rogério Micale, jogou como um meio-campista de contenção, à frente da defesa.

Com a polivalência, o aprendizado europeu e a necessidade de reforçar o meio-campo, o Santos vê a transação com bons olhos. De acordo com o presidente José Carlos Peres, faltam detalhes contratuais. O valor fixado para compra seria de 3 milhões de euros (R$ 12,3 milhões), com salários de R$ 120 mil por mês. O vínculo com o Atlético vai até 2021, com multa de 30 milhões de euros (R$ 122 milhões).

Abaixo, a Gazeta Esportiva reúne algumas características de Caio e detalhes de sua trajetória profissional até o presente momento, com 20 anos de idade.

Dificuldades no Atlético de Madrid

Caio chegou ao clube espanhol em 2016 e rapidamente foi promovido ao elenco profissional por Simeone. Ele fez algumas partidas como profissional, mas não superou a concorrência de atletas como Koke, Saúl e Tiago, e passou a treinar no time principal, mas reforçar o time B em diversas oportunidades.

Nos treinamentos, o meia pôde aprender a marcar melhor, característica do Atlético. Ele passou a ser mais intenso, uma deficiência vista na base do Santos.

Além dos fatores técnicos, Caio sofreu com a adaptação à língua e o frio da Espanha. Lecca De Camargo, um dos representantes, morou na país com o atleta por dois anos. O jogador é agenciado por Jorge Mendes e Deco, ex-meio-campista de grandes clubes como Barcelona e Chelsea.

Negociações frustradas na Europa e olhar do Barcelona

Com a falta de espaço nos colchoneros, Caio procurou clubes na Europa para ganhar sequência de jogos. Na Espanha, a saída ficou difícil pela falta do passaporte comunitário e o preenchimento de uma vaga de estrangeiro nas equipes, algo valioso na Europa.

Na última janela de transferências, havia acerto com o Monaco-FRA em caso da ida de Fabinho para o PSG, mas o negócio não foi concluído e o empréstimo acabou inviabilizado. E de acordo com o jornal catalão “Sport”, o Barcelona-ESP esteve de olho em Caio Henrique, numa lista de possíveis contratações.

Sonho do avô

A vinda de Caio ao Santos atenderia ao desejo de seu avô, Carlos. O senhor ficou chateado com a ida do meia ao Atlético de Madrid antes da estreia como profissional no Peixe. Por isso, o jogador sempre projetou o retorno ao alvinegro em um futuro próximo.

Em 2016, quando foi negociado, Caio esperava permanecer, mas seus representantes ficaram descontentes com a desvalorização financeira e a falta de um projeto de carreira da gestão do ex-presidente Modesto Roma. Ele acabou vendido por R$ 1,3 milhões por 75% dos direitos econômicos, além de 5% de uma transação futura.

Perfil de liderança

Caio foi capitão da seleção brasileira sub-20, com Micale, em 2016 e 2017. O meio-campista venceu a concorrência de atletas mais experientes profissionalmente, como Dodô, hoje lateral do Santos, e Richarlison, David Neres e Felipe Vizeu. No Santos, ele também era capitão.