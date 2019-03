Pelé diz que repetirá tabelinhas com Coutinho no céu: “Uma grande perda”

Pelé se pronunciou sobre a morte do seu principal companheiro no futebol, Coutinho, nesta segunda-feira, aos 75 anos, na cidade de Santos.

“É uma grande perda. A tabelinha Pelé Coutinho fez o Brasil ficar mais conhecido no mundo todo. Tenho certeza que um dia faremos tabelinha no céu. Minhas condolências à família”, disse o Rei.

Diabético, ele havia sido internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na Casa de Saúde em janeiro por causa de uma pneumonia. Pepe, também companheiro de Coutinho, citou Alzheimer e problemas estomacais. A família não confirmou oficialmente o motivo do falecimento.

“Encontrei o Coutinho há pouco tempo, sempre muito feliz. Sabia que não estava bem há um tempo. Tínhamos contato quase diariamente. Tinha problemas de estômago e Alzheimer, mas sempre alegre. Sempre encontrava ele no bar tomando a cervejinha perto da Vila Belmiro. Batíamos papo. Onde ele estava, estava a alegria. Um cara feliz. Vai fazer falta o eterno Coutinho”, afirmou Pepe, à Rádio Bandeirantes.

LEIA MAIS

O melhor parceiro do Rei: Coutinho e Pelé editaram dupla que encantou o mundo

Antônio Wilson Vieira Honório, mais conhecido como Coutinho, é o terceiro maior artilheiro da história do Peixe. Ele atuou entre 58 a 67 no Alvinegro, com 368 gols em 457 partidas. Ele ainda defendeu Vitória, Bangu e Atlas-MEX e se aposentou em 1973 no Saad.

Coutinho conquistou seis títulos paulistas, cinco brasileiros, duas Libertadores e Mundiais de Clubes. E foi campeão mundial pela seleção brasileira em 1962.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com