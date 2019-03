Morre Coutinho, um dos maiores ídolos da história do Santos

Coutinho, um dos maiores ídolos da história do Santos, morreu nesta segunda-feira, aos 75 anos, na cidade de Santos. Diabético, ele havia sido internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na Casa de Saúde em janeiro por causa de uma pneumonia.

Antônio Wilson Vieira Honório, mais conhecido como Coutinho, é o terceiro maior artilheiro da história do Peixe. Ele faleceu em sua residência. Em 2014, por causa da diabetes, ele precisou amputar dedos do pé.

Coutinho foi o maior parceiro de Pelé e atuou entre 58 a 67 no Alvinegro, com 368 gols em 457 partidas. Ele ainda defendeu Vitória, Bangu e Atlas-MEX e se aposentou em 1973 no Saad.

Ele conquistou seis títulos paulistas, cinco brasileiros, duas Libertadores e Mundiais de Clubes. E foi campeão mundial pela seleção brasileira em 1962.