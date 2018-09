Pedida alta e boa atuação dificultam renovação de Bambu no Santos

A negociação pela renovação do contrato de Robson Bambu com o Santos se arrasta há meses e ainda está longe de acabar.

Como o vínculo se encerra no dia 10 de novembro, os empresários do jogador têm o tempo como aliado e pedem alto, mais de R$ 100 mil por mês, além das luvas pela assinatura do acordo.

Outro “problema” é a boa atuação do zagueiro na vitória do Peixe por 3 a 0 sobre o Vasco no último sábado, no Maracanã. O jovem de 20 anos mostrou personalidade e se destacou ao lado de Gustavo Henrique. O desempenho o valoriza e faz com que as exigências se mantenham.

Em entrevistas à Gazeta Esportiva, o presidente José Carlos Peres demonstrou confiança pela renovação e o técnico Cuca pediu ao clube para não perder o defensor, revelado nas categorias de base a partir da equipe sub-11.

Procurados, os empresários de Robson Bambu afirmaram que não comentam qualquer negociação em andamento.