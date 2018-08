Cuca prevê saída de Cittadini e valoriza Bambu no Santos “Pode ser titular”

O Santos tem dois jogadores com contratos no fim: Robson Bambu (10 de novembro) e Léo Cittadini (31 de dezembro). Para o técnico Cuca, o zagueiro deve permanecer e a tendência do meio-campista é sair.

O treinador valoriza o defensor de 20 anos, promovido da equipe sub-20, e vê como improvável a permanência do meia, em negociação com a Sampdoria-ITA.

“Cittadini e Bambu é um erro nosso estarem nessa situação. Dois jovens e deveriam conduzir de outra forma, renovando. A seis meses do fim, pode fazer pré-contrato. Empresários buscam opções e falam para não renovar e ficar livres. Clube tinha que ter renovado com antecedência para se precaver. Agora é mediar, como jogador tem cabeça se tem pré-contrato para assinar ou já assinado? Vai estar focado 100%? Lógico que não. Tem que entender, jogar aberto. É a Sampdoria que quer? Fala que vai liberar, queremos tanto, Dodô tem parte para negociar e poder ter ganho. Se não vamos punir, três quatro meses sem jogar. É ruim para todos. Quero ver se consigo fazer o bem para todos e que o Santos saia com uma vantagem. Bambu entra nesse caso, não tem proposta, mas tem estafe, times que querem. Tem que renovar para estar em cabeça boa. Ele pode ser titular (contra o Sport), Lucas Veríssimo está com dor muscular. São situações que não poderiam acontecer e vamos melhorar”, disse Cuca, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

A janela internacional de transferências vai até o fim de agosto, mas Cuca imagina o elenco mantido, à exceção de Léo Cittadini e com a chegada de um centroavante – há tratativas em andamento com Junior Brandão.

“Vamos ver caso do Cittadini, diferenciado, os demais temos que segurar. Perdi Luiz Felipe, uma lesão importante e cerca de um mês fora, e estou com três zagueiros. De repente temos que buscar alguém no mercado. Tenho que tirar o chapéu para Bambu e Cittadini, jogam, dividem, dão a vida. Caras de cabeça ruim nem encostam na bola. Eles estão dando tudo em treinamentos e jogos”, completou o treinador.

As negociações para renovar com Robson Bambu caminham bem e o zagueiro quer permanecer. A diretoria, neste momento, não procura outro zagueiro e dá como certa a saída de Cittadini.

