Peres confia em renovação de Bambu, titular do Santos neste sábado

O presidente do Santos, José Carlos Peres, confia na renovação do contrato de Robson Bambu. O atual vínculo se encerra no dia 10 de novembro e ele poderia assinar um pré-acordo para sair de graça.

“Voltamos a conversar sobre a renovação e entendo que ele vai permanecer”, disse Peres, em rápido contato com a Gazeta Esportiva.

Bambu será titular do Peixe neste sábado, contra o Vasco, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O defensor revelado nas categorias de base do alvinegro substituirá Lucas Veríssimo e Luiz Felipe, lesionados, para fazer dupla com Gustavo Henrique. O técnico Cuca não terá zagueiros no banco de reservas e os volantes Yuri e Guilherme Nunes podem ser improvisados em caso de necessidade.

Robson Bambu tem 20 anos e é visto como promessa desde o sub-11. Ele coleciona convocações para seleções brasileiras de base e, em 2017, o Santos recusou proposta de empréstimo do Braga-POR. O apelido vem do porte físico: alto (1,85m) e magro (cerca de 70 kg).