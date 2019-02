Novo técnico do sub-20, Márcio Zanardi quer retomar fase vitoriosa do Santos

Conhecido por formar grandes nomes e ser um dos protagonistas na base, o Santos viveu uma situação atípica em 2019. A equipe caiu ainda na fase de grupos da Copa São Paulo de Juniores e a diretoria iniciou um processo de reformulação. Entre os contratados, um nome renomado na base assumiu o sub-20: Márcio Zanardi.

Considerado o melhor treinador da última Copinha, Zanardi levou o Guarani até a semifinal da competição, perdendo apenas para o campeão São Paulo. Apesar de saber das dificuldades, o comandante traçou um objetivo claro no Peixe.

“Primeiro a gente precisa voltar o Santos a uma categoria mais elevada. Faz dois anos que o clube não tem um histórico bom. Eu espero voltar a formar atletas para o profissional, colocar o Santos em alto nível novamente”, afirmou, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Faltando 15 dias para o início da Copa São Paulo deste ano, o Alvinegro da Vila viveu um momento turbulento. O então treinador do sub-20, Leandro Mehlich foi demitido após um áudio ser vazado com críticas à equipe. O então técnico do sub-15, Emerson Ballio teve a árdua missão de assumir o clube e não conseguiu passar da fase de grupos na competição. Com a contratação de Zanardi, Ballio volta a comandar sua antiga categoria.

Mesmo sabendo da importância de desempenhar um bom papel nas competições de base, o novo comandante mantém o foco em revelar novas promessas ao profissional.

“O Santos é um clube formador. Então naturalmente a pressão é grande. Aqui é o celeiro de grandes craques. A gente precisa agora que o Santos volte a disputar grandes competições e pense sempre em vencer. Vamos formar o atleta e principalmente o jogador vencedor”, ressaltou o treinador.

Dono de um vasto currículo, Zanardi colecionou uma longa passagem pelo Corinthians, em que conquistou títulos nas categorias sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17, pelo sub-20 da Portuguesa e pelo Guarani, na última Copinha. O técnico comentou sobre sua carreira e a felicidade em assumir o Santos.

“Sem dúvida nenhuma. Esse ano no Guarani fez com que nosso trabalho aparecesse efetivamente. Fiquei seis anos no Corinthians, passei por todas as categorias. Hoje me encontro com 40 anos, mais maduro, e esse é um desafio importante. Vir para o sub-20 do Santos com tantos torneios importantes. É recompensa de um grande trabalho. Estou preparado, lisonjeado e feliz de poder fazer parte do Santos”, concluiu Márcio Zanardi.

*Especial para a Gazeta Esportiva