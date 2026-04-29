Neymar recebe aplausos da torcida do San Lorenzo e dá chuteira a adversário após empate do Santos

A presença de Neymar movimentou Buenos Aires, na Argentina. O camisa 10 foi titular no empate do Santos por 1 a 1 com o San Lorenzo, na noite desta terça-feira, em duelo da terceira rodada da Copa Sul-Americana, disputado no Estádio El Nuevo Gasómetro.

Ele saiu de campo aplaudido pela torcida do time argentino e, após o apito final, foi tietado por jogadores do San Lorenzo. O astro brasileiro e dirigiu-se ao vestiário acompanhado por Fabricio López e Barrios, após trocar camisa com Herrera. No túnel de acesso, Neymar retirou as chuteiras e entregou a López.

O técnico Cuca, que apontou a presença de Neymar como destaque também fora de campo, destacou o carinho recebido pelo atleta após a partida.

"Ressaltar hoje o carinho do povo argentino com o Neymar. Ficamos muito felizes em ver a educação que teve, quando acabou, a torcida aplaudindo Neymar. É muito difícil e dou os parabéns por essa bela manifestação que teve", declarou Cuca após a partida.

View this post on Instagram A post shared by CONMEBOL Sudamericana (@sudamericanabr)

Situação do Santos

Com esse empate, o Santos ampliou seu jejum sem vitórias na temporada para cinco jogos e segue na lanterna do Grupo D, com dois pontos conquistados. São dois empates e uma derrota até o momento. A equipe, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, precisa virar a chave para o torneio nacional e se preparar para o clássico contra o Palmeiras, no sábado, compromisso para o qual Neymar é dúvida.

Pela Sul-Americana, o Peixe volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Deportivo Recoleta, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rio Parapiti, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Próximo jogo

Jogo: Palmeiras x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp