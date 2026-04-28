Santos busca empate com o San Lorenzo, mas segue na lanterna na Sul-Americana

O Santos segue sem vencer na Copa Sul-Americana e viu sua situação na competição ficar mais complicada. O Peixe empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo na noite desta terça-feira, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos. Cuello abriu o placar para os argentinos, enquanto Gabigol buscou o empate para o time brasileiro, em duelo disputado no Estádio El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG).
Situação da tabela
Com esse resultado, o Santos ampliou seu jejum sem vitórias na temporada para cinco jogos e segue na lanterna do Grupo D, com dois pontos conquistados. São dois empates e uma derrota até o momento. O San Lorenzo, por sua vez, vai liderando a chave, com cinco pontos, dois a mais que o Deportivo Cuenca, que duela com o Recoleta nesta rodada.
📋 Resumo do jogo
🔴🔵 SAN LORENZO 1 x 1 SANTOS ⚫⚪
🏆 Competição: Copa Sul-Americana (3ª rodada)
🏟️ Local: Estádio El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG)
📅 Data: 28 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: às 19h (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Luan Peres, Escobar e Lucas Veríssimo (Santos)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Jhon Ospina (COL)
Assistentes: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL)
VAR: David Rodriguez (COL)
Gols
⚽ Cuello, aos 26' do 1°T (San Lorenzo)
⚽ Gabigol, aos 32' do 1°T (Santos)
🔴🔵 San Lorenzo
Orlando Gill; Herrera, Romaña e Montenegro; Tripichio, Gulli (Fabricio Lopez), Insaurralde e De Ritis; Cuello (Gregorio), Auzmendi (Herazo) e Reali (Barrios).
Técnico: Gustavo Alvarez
⚫⚪ Santos
Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão (João Schmidt), Christian Oliva, Gabriel Bontempo (Bontempo) e Rollheiser (Barreal); Neymar e Gabigol (Mateus Xavier).
Técnico: Cuca
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
Aos cinco minutos, Rollheiser recuperou a bola no campo de ataque e tentou acionar Gabigol. Contudo, o passe saiu muito forte, e o goleiro chegou antes do camisa 9. O San Lorenzo tentou responder na bola parada, mas a cobrança de Gulli foi direto nas mãos de Brazão. O goleiro santista fez uma grande defesa aos 12 minutos e evitou o gol de Cuello, que recuperou a bola na área após vacilo de Arão.
Na sequência, Brazão operou outro milagre. Após cruzamento na área, Romaña ajeitou de cabeça para Auzmendi, que completou para o gol, de costas. O goleiro do Santos tirou a bola quase de dentro do gol e evitou que o placar fosse aberto. Com dificuldades para furar a defesa, Rollheiser arriscou da entrada da área, mas mandou para fora do gol de Gill.
Aos 26, Arão perdeu a bola no meio de campo, Gulli recuperou e tocou para Cuello para bater de longe e mandar no canto de Brazão, que estava adiantado, para colocar o San Lorenzo na frente. Cinco minutos depois, o Peixe deixou tudo igual. Rollheiser acionou Neymar pela esquerda, o camisa 10 invadiu a área e devolveu para o argentino, que ajeitou para Gabigol soltar a pancada. A bola ainda resvalou na trave antes de cruzar a linha do gol.
Nos acréscimos, o Peixe teve grande chance para virar. Oliva desarmou Gulli, ouxou o contra-ataque e tabelou com Gabigol, antes de acionar Neymar. O camisa 10 recebeu pela esquerda, bateu cruzado da entrada da área, mas mandou para fora.
Segundo tempo
O Santos conseguiu ter mais a posse de bola no segundo tempo, mas teve dificuldades para ampliar o placar. Aos oito minutos, Rollheiser tabelou com Bontempo na entrada da área e bateu para o gol, carimbando a marcação. Pouco depois, o Peixe teve outra boa chegada em tabela de Gabigol e Neymar, mas o camisa 10 não conseguiu dominar para finalizar.
Mais tarde, Oliva tentou de longe, e o goleiro caiu para encaixar e fazer a defesa. Aos 19, Tripichio lançou a bola na área, tentando achar Cuello. Contudo, Brazão saiu antes e tirou de soco. Barrios tentou de cabeça no rebote, mas Luan Peres afastou o perigo. O Santos arriscou mais uma aos 28. Barreal recebeu de Neymar pela direita, arriscou o chute e viu Gill fazer a defesa.
O San Lorenzo respondeu aos 31. Fabricio López recebeu pela direita e cruzou rasteiro. A bola passou pela pequena área de Brazão, com perigo, mas ninguém chegou para concluir para o gol. Nos acréscimos, o San Lorenzo teve falta perigosa na entrada da área para cobrar, mas Herazo carimbou a barreira.
Próximos jogos
San Lorenzo
Jogo: San Lorenzo x Independiente
Competição: Campeonato Argentino - Apertura (9ª rodada)
Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)
Local: Estádio El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG)
Santos
Jogo: Palmeiras x Santos
Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)
Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).