Neymar e Gabigol no sintético? Cuca deixa em aberto presença de dupla contra o Palmeiras

O Santos saiu do Estádio El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina, com um empate por 1 a 1 contra o San Lorenzo, pela terceira rodada da Sul-Americana. Apesar de manter o alerta ligado na competição, o Peixe já passa a pensar no Palmeiras, adversário do próximo domingo. O técnico Cuca deixou em aberto a possibilidade de contar com Gabigol e e Neymar.

"Quanto ao jogo contra o Palmeiras, no sábado, não sei se irei contar com Neymar, nem com o Gabigol, por conta das coisas que vocês sabem que eles pensam em relação ao gramado sintético. A gente vai conversar com eles. Lógico, se pudermos contar com os dois, ficamos mais fortalecidos", declarou.

Ambos os atacantes, que foram titulares no duelo contra o San Lorenzo, são críticos do campo sintético, tipo do gramado presente no Allianz Parque, onde será disputado o clássico. Tanto Gabigol quanto Neymar já se manifestaram publicamente contra esse tipo de piso no futebol brasileiro.

Nenhum deles disputou o último duelo contra o Bahia, que terminou empatado por 2 a 2, na Arena Fonte Nova, em Slvador (BA). Neymar foi preservado, enquanto Gabigol cumpriu suspensão.

Situação do Santos

Com esse empate, o Santos ampliou seu jejum sem vitórias na temporada para cinco jogos e segue na lanterna do Grupo D, com dois pontos conquistados. São dois empates e uma derrota até o momento. No Brasileirão, o Peixe abre a zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 14 pontos.

Pela Sul-Americana, o Peixe volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Deportivo Recoleta, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rio Parapiti, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

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Próximo jogo

Jogo: Palmeiras x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).