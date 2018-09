Neymar posta foto com camisa do Santos e torcida protesta nas redes

Neste sábado, depois de polêmicas com a antiga diretoria do Santos e um afastamento do clube que o revelou, Neymar postou uma foto antiga, em suas redes sociais, com a camisa do time alvinegro. Na postagem, o atleta, camisa 10 da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain, aparece vestindo o uniforme do Peixe, mas não chega a mencionar a equipe em sua mensagem.

“Essa época eu sonhava muito alto, mas não sabia que poderia alcançar muito mais do que imaginava. Obrigado Deus por me fazer amar tanto o futebol”, escreveu Neymar.

Após a publicação inicial, o perfil oficial do Santos no Twitter replicou a foto, agradecendo o jogador por sua passagem no clube. “No berço do maior de todos os tempos, com o manto que transformou tantos sonhos em ídolos. Um orgulho que nem todos podem ter! Valeu, Neymar”, continha a mensagem.

Entretanto, tal fato não foi bem aceito entre os torcedores do Peixe, que criticaram a “gentileza” do Alvinegro Praiano. “Ele nem citou o Santos na postagem, para de ser trouxa. Essa pessoa nem liga para o Santos”, escreveu um usuário do Twitter. “Vamos parar, por favor? Todo mundo sabe que ele não liga mais para a gente”, pediu outra internauta.

No berço do maior de todos os tempos, com o manto que transformou tantos sonhos em ídolos. Um orgulho que nem todos podem ter! Valeu, @NeymarJR! https://t.co/hTJmD93sN6 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 22 de setembro de 2018

Desde que saiu do Santos, em 2013, Neymar não vive uma boa relação com o clube. O ex-presidente do Peixe, Modesto Roma, alegou irregularidades na negociação com o Barcelona e processou o clube espanhol e o camisa 10 da Seleção Brasileira. Desde então, o atacante se afastou do alvinegro, onde foi criado, e se aproximou do Palmeiras, time do seu coração na infância e do seu amigo Lucas Lima.

Neymar chegou a declarar não ver motivos para parabenizar o Santos por seu aniversário, além de ter revelado seu “sonho” de jogar no Flamengo. Entretanto, com a chegada da chapa encabeçada pelo mandatário José Carlos Peres, o Alvinegro Praiano tenta se reaproximar do jogador e vem conseguindo certo sucesso. Em maio, o ex-atleta do Peixe afirmou que “quando se fala sobre Santos, vem um carinho, um carinho muito grande que eu tenho pelo clube, pela torcida, na cidade onde fui criado, na cidade onde conheci meus amigos, no clube que eu comecei”.

