Oposição vaza endereço do presidente do Santos para protesto

Membros da oposição à atual gestão do Santos vazaram o endereço do presidente José Carlos Peres em organização de um protesto neste sábado, a partir das 16h, na Barra Funda, em São Paulo.

Um evento foi criado no Facebook e a mensagem de mobilização foi repassada em grupos de whatsapp. O objetivo é cobrar a renúncia de Peres. Vale destacar que o mandatário já terá viajado para Belo Horizonte, onde o Peixe enfrentará o Cruzeiro, no domingo, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O presidente teve acesso a um print com a mensagem de um santista, Gean Marcelo, pedindo pela presença na manifestação e divulgando o endereço do prédio. Ele prometeu registrar um boletim de ocorrência.

“Vou processá-lo na segunda-feira, com queixa-crime na delegacia seccional de Santos. Temos gravações dele pedindo para colocar fogo no meu carro”, disse Peres, à Gazeta Esportiva.

Em contato com a reportagem, Gean negou ser organizador do protesto, mas confirmou ter repassado a mensagem e estar descontente com o mandato do presidente.

“Eu estou sabendo do pedido de renúncia, recebi aquilo e soltei. Nunca trabalhei no Santos, só tenho amigos lá e minhas convicções. Recebi e repassei como outras pessoas fizeram”, explicou.

Inseguro diante dos últimos fatos, o presidente José Carlos Peres tem andado com dois seguranças: um particular e outro do clube.

Peres registrou um boletim de ocorrência nesta sexta-feira, na mesma seccional de Santos, por fraude na secretaria social pela regularização de associados visando a assembleia do próximo dia 29, quando será votado o impeachment. Se o presidente cair, o vice Orlando Rollo assumirá.