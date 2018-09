Santos define esquema de segurança para votação do impeachment

O Conselho Deliberativo do Santos definiu, nesta sexta-feira, o esquema de segurança para a assembleia de associados do próximo dia 29, na Vila Belmiro, quando a pauta será o impeachment ou a permanência do presidente José Carlos Peres.

A Polícia Militar prometeu total apoio ao pleito das 10h às 18h e todos os seguranças do Peixe estarão empenhados nos arredores do estádio. Nas dependências, a proteção ficará por conta de profissionais terceirizados, além de funcionários das áreas administrativas do clube.

A organização foi definida com o presidente do Conselho, Marcelo Teixeira, o secretário da mesa, o doutor Daniel Nascimento Curi, Alemão, membros do clube e o tenente-coronel Silva Costa em reunião no 6º Batalhão da PM, em Santos.

Para diminuir o risco de violência e incentivar o torcedor a sair de casa, o Santos divulgará o forte esquema de segurança em suas redes sociais nos próximos dias. Ônibus serão disponibilizados para o torcedor de São Paulo descer a serra.