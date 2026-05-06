Neymar pede desculpa após agressão, e Robinho Jr. aceita: “Tudo resolvido”

Neymar e Robinho Jr. enfim se pronunciaram sobre o episódio no treino do último domingo. Os dois jogadores explicaram a situação e colocaram um ponto final no entrevero com declarações na zona mista após o empate em 1 a 1 do Santos contra o Deportivo Recoleta, na última terça-feira, no Paraguai, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Durante o desentendimento, o garoto confirmou que teria recebido um tapa no rosto, e o camisa 10 pediu desculpas publicamente.

O craque do Santos reconheceu que se excedeu na reação após sofrer um drible de Robinho Jr. durante a atividade no CT Rei Pelé e fez um longo pedido de desculpas ao jovem. Segundo notificação extrajudicial enviada ao clube pelo estafe do garoto na última segunda-feira, o astro teria proferido "xingamentos de maneira ofensiva", aplicado uma " rasteira" e, ainda, teria acertado o rosto de Robinho Jr. com um "tapa violento".

"Foi um desentendimento que tivemos no treino, uma reação que eu tive e realmente me excedi um pouco. Mas logo após o ocorrido, pedi desculpas, conversamos no vestiário, nos entendemos ali. É um menino que eu gosto muito, é uma pessoa que tenho um carinho essencial. Isso acontece no futebol, você briga com um amigo. Já briguei com vários amigos meus, assim vai. As coisas tinham que ser resolvidas aqui dentro, não precisava ser do jeito que foi. Aí foi para aqueles que não vivem o dia a dia do futebol e acaba inflamando de um jeito muito ruim. Se querem um pedido de desculpas perante à imprensa, aqui está. Já tinha pedido desculpas para ele e para a família", afirmou Neymar.

"Me excedi sim na reação, poderia ter reagido de uma forma diferente. Mas todo mundo erra. Foi um erro dele, mas eu errei um pouco mais, mas já tinha sido pedido desculpas, pensei que estava resolvido entre nós ali. Nos juntamos na segunda-feira de manhã, pedi desculpas na frente de todo grupo. Pensamos que estava resolvido, mas outra bomba... então, as pessoas tentam saber mais que quem está no dia a dia, e acaba terminando assim", acrescentou.

Robinho confirma tapa, mas aceita desculpas

Robinho Jr. também deu sua versão do ocorrido. O camisa 7 do Santos confirmou que teria sido atingido por um tapa e admitiu chateação pelo episódio com o ídolo, mas deixou claro que aceita o pedido de desculpas.

"Fiquei chateado por ser meu ídolo desde a infância. É um cara que amo muito, desde que ele era pequeno. O primeiro presente que ele me deu foi com oito anos, uma camisa, tenho ela guardada. Tomou uma proporção que não deveria, sabe. Mesmo que tenha sido um erro, ele já pediu desculpas, foi homem para assumir o erro dele, eu também fui homem para chegar nele e conversar. Conversamos e está tudo certo. As pessoas falam muitas coisas que não são verdade e é triste ver a proporção que tomou. Mas estou tranquilo, já conversamos, está tudo resolvido", comentou.

O garoto também comentou sobre o envio da notificação extrajudicial ao Santos, mas disse que irá retirá-la. No documento, o estafe do jogador fez três acusações contra Neymar e solicitou quatro medidas, sendo que, em uma delas, exigiu a realização de uma reunião com o clube para discutir uma possível rescisão de contrato caso o clube não atendesse aos demais pedidos.

Final de jogo. O Santos empata em 1 a 1 com o Recoleta pela 4ª rodada da CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/b26DWaw1lE — Santos FC (@SantosFC) May 6, 2026

"Ali foi um momento muito mais de raiva meu com meus empresários do que algo que queria. Foi muito mais um sentimento do que um pensamento. Acredito que eu poderia ter pensado duas vezes, mas também não era pra ter saído na mídia, ter tido toda essa revolta. Essa mídia foi ruim, não queria isso. Mas já está tudo resolvido, conversei com ele, com meus pais. Vamos retirar [a notificação]. Aceito as desculpas, normal, todo mundo erra. Ele é ser humano, todo mundo erra", concluiu o atleta.

Um sinal de paz entre os jogadores foi visto nesta terça-feira, na comemoração do gol de Neymar no empate com o Deportivo Recoleta. Após abrir o placar para o Santos, o camisa 10 foi abraçado pelo elenco e, em seguida, olhou para Robinho Jr. e comemorou com o jovem. Ele abraçou o camisa 7 e ainda deu um 'tapinha' carinhoso no garoto.

Entenda o caso

O estafe de Robinho Jr. enviou ao Santos, nesta segunda-feira, uma notificação extrajudicial acusando Neymar de agressão após o episódio ocorrido no treino da manhã do último domingo. Os dois se desentenderam durante uma atividade no CT Rei Pelé, na qual o camisa 10 teria reagido com uma rasteira, além de xingamentos e um tapa no rosto do companheiro após sofrer um drible.

O jovem atacante fez três acusações contra Neymar e solicitou quatro medidas - uma delas foi a realização de uma reunião com o clube para discutir uma possível rescisão de contrato caso o clube não atendesse aos demais pedidos. De acordo com o documento, Neymar teria proferido "xingamentos de maneira ofensiva", aplicado uma " rasteira" e, ainda, teria acertado o rosto de Robinho Jr. com um "tapa violento".

O estafe de Robinho Jr., então, deu um prazo de 48 horas para o Santos adotar quatro medidas. Entre elas, estão a instauração de uma sindicância para investigar o ocorrido, as imagens do treino, uma manifestação do clube sobre as providências tomadas e o agendamento de uma reunião para tratar uma possível rescisão.

O clube informou, também na última segunda-feira, que já abriu uma sindicância para investigar o ocorrido. O departamento jurídico do clube está responsável pela condução da apuração.

A família de Robinho Jr., segundo apurou a Gazeta Esportiva, ficou muito chateada com o entrevero com Neymar, sobretudo pela relação de amizade do craque com o garoto de 18 anos. Antes do ocorrido, o camisa 10 mantinha uma relação próxima com o jovem, sendo tratado como uma espécie de "padrinho" do atacante. Neymar, inclusive, em contato com os familiares do garoto para pedir desculpas sobre o episódio, colocando panos quentes sobre a situação.