Neymar sinaliza paz com Robinho Jr., mas Santos cede empate ao Recoleta e segue na lanterna

Em noite na qual Neymar sinalizou paz com Robinho Jr. após um desentendimento entre ambos, o Santos cedeu o empate em 1 a 1 ao Deportivo Recoleta-PAR nesta terça-feira, no Estádio Monumental Río Parapití, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Neymar abriu o placar para o Peixe, enquanto Galeano, já na reta final do segundo tempo, deixou tudo igual para a equipe paraguaia.
Neymar abraça Robinho Jr. em comemoração
Após abrir o placar para o Santos, Neymar foi muito celebrado pelos companheiros. O camisa 10 foi abraçado pelo elenco, incluindo os reservas, à beira do campo. Em seguida, o astro olhou para Robinho Jr. e comemorou com o jovem. Ele abraçou o camisa 7 e ainda deu um 'tapinha' carinhoso no garoto.
A cena acontece após o entrevero entre Neymar e Robinho Jr. em um treino no último domingo. O Santos tratava o caso como encerrado, mas o estafe do jovem enviou uma notificação extrajudicial cobrando providências do clube e chegando até a pedir uma reunião para discutir uma possível rescisão contratual caso tais medidas não fossem cumpridas. O Peixe abriu uma sindicância para apurar o caso.
Situação na tabela
O resultado foi péssimo para o Santos, que se complicou na busca pela vaga direta ao mata-mata da Copa Sul-Americana. O Peixe segue sem vencer e amargou o terceiro empate no torneio continenal, somando três pontos e permanecendo na laterna do Grupo D. Do outro lado, o Deportivo Recoleta manteve a invencibilidade e aparece em terceiro na chave, com quatro pontos.
FICHA TÉCNICA
⚫🟡 DEPORTIVO RECOLETA-PAR 1 x 1 SANTOS ⚪⚫
🏆 Competição: Copa Sul-Americana (quarta rodada)
🏟️ Local: Estádio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero (Paraguai)
📅 Data: 05 de maio de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Jorge González, Domínguez, Báez, Brahian Ferreira e Cardozo (Deportivo Recoleta) / Rony (Santos)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Cristian Garay (CHI)
Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Wladimir Muñoz (CHI)
VAR: Fernando Véjar (CHI)
GOLS
- ⚽ Neymar, aos 41' do 1ºT (Santos)
- ⚽ Galeano, aos 40' d0 2ºT (Deportivo Recoleta)
Escalações
DEPORTIVO CUENCA: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren (Marcelo Medina), Nicolás Marotta, Cardozo e Mosquera; Domínguez (Galeano), José Espínola (Alex Franco), Wilfrido Báez (Brahian Ferreira) e Junior Noguera; Ríos (Parzajuk) e Allan Wlk.
Técnico: Jorge González
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar (Luan Peres); João Schmidt, Christian Oliva (Rony), Gabriel Bontempo (Barreal) e Rollheiser; Neymar e Gabigol (Thaciano (Mateus Xavier)).
Técnico: Cuca
Como foi o jogo?
Com 13 minutos, o Santos finalizou a gol pela primeira vez. Neymar tocou de calcanhar para Escobar, que cruzou para a entrada da área. Gabigol dominou e bateu de perna esquerda, mas mandou por cima do gol. Aos 20 minutos, o Peixe perdeu uma grande oportunidade. Rollheiser enfiou bola para Bontempo, que cruzou para o meio da área. Gabigol, porém, pegou mal e a bola passou muito perto da trave, mas foi para fora.
Aos 32 minutos, Rollheiser tocou para Igor Vínicius, que finalizou de fora da área, por cima do gol. Com 37 minutos, Neymar cobrou escanteio na primeira trave e Veríssimo subiu de cabeça, mas a bola foi pela linha de fundo. Foi aos 40 minutos que o Santos abriu o placar. Rollheiser enfiou boa bola para Neymar, que recebeu dentro da área e bateu na saída do goleiro para marcar para o Peixe.
Com 44 minutos, o Recoleta respondeu e quase deixou tudo igual. Após cobrança de escanteio, Marotta cabeceou forte, mas Brazão fez grande defesa e evitou o empate. Já nos acréscimos, Noguera cruzou e a bola ia na direção do gol, mas Brazão espalmou.
Segundo tempo
Com cinco minutos da segunda etapa, Gabigol recebeu dentro da área e finalizou colocado, por cima do gol. Aos 16 minutos, Neymar quase fez o segundo. O camisa 10 cobrou falta praticamente da intermediária e acertou a trave direita do gol. Quatro minutos depois, o camisa 10 tentou novamente, desta vez de dentro da área, mas mandou para fora.
Aos 31 minutos, o Santos perdeu uma chance de ouro de fazer o segundo gol. Bontempo escorou para Igor Vinícius, que chegou batendo de primeira. Ferreira deu rebote e Neymar ficou sozinho para o rebote, mas pegou muito mal na bola e ela foi fraca em direção ao gol, dando tempo para a zaga do Recoleta afastar em cima da linha.
Com 39 minutos, o Santos chegou ao segundo gol com Thaciano, que recebeu dentro da área, tirou a marcação e guardou, mas o tento foi anulado por impedimento do atacante, que estava à frente do último marcador.
Aos 40 minutos, o Deportivo Recoleta empatou. Após sobra de bola, Cardozo cruzou na segunda trave e Galeano completou para o fundo das redes, deixando tudo igual.
Próximos jogos
DEPORTIVO RECOLETA ⚫🟡
- Sportivo Ameliano x Deportivo Recoleta (20ª rodada do Campeonato Paraguaio - Apertura)
- Data e horário: 11/05 (segunda-feira), às 17h45 (de Brasília)
- Local: Estádio Jose Tomas Silva, em Assunção (Paraguai)
SANTOS ⚪⚫
- Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)