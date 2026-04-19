Neymar nega gesto de tampar ouvidos diante da torcida do Santos

Após a derrota do Santos para o Fluminense por 3 a 2, neste domingo, Neymar se envolveu em uma polêmica na saída do gramado, ao tampar os ouvidos antes de entrar no túnel de acesso aos vestiários. Em publicação nas redes sociais, no entanto, o camisa 10 negou o gesto.

"Chegou o dia que eu tenho que explicar uma COÇADA DE ORELHA! Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites … é triste demais ter que conviver com isso! Não tem ser humano que aguente", escreveu o jogador em seu perfil do Instagram.

Junto com a mensagem, Neymar postou um vídeo que mostra ele colocando os dedos nos ouvidos, e o gesto segue até o final, quando ele já está dentro do túnel da Vila Belmiro. O camisa 10 afirmou que estava apenas coçando a orelha e não provocando a torcida santista.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Neymar Jr (@neymarjr)



Atuação abaixo

A partida de Neymar ficou marcada pela chance perdida nos momentos finais do jogo. Na ocasião, o Santos saiu em contra-ataque rápido e em vantagem numérica, mas o craque não conseguiu converter a chance em gol. Na sequência, o Fluminense marcou e selou a derrota do Peixe.

Vale lembrar que, na última partida do Santos, pela Copa Sul-Americana, Neymar discutiu com torcedores após o apito final. Naquela ocasião, o Peixe empatou com o Recoleta, que jogou com o atletas reservas e, mesmo assim, arrancou um empate na Vila Belmiro.

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