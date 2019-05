Marinho chama Santos de “fábrica de craques” e exalta Sampaoli

O Santos é um clube conhecido mundialmente por valorizar as suas categorias de base e dar oportunidades aos jovens atletas. Não à toa, Pelé, Robinho e Neymar foram revelados pelo Peixe. Na tarde deste sábado, Marinho foi confirmado como novo reforço e exaltou o Alvinegro da Vila Belmiro.

“Sou menino da Vila. Aqui é uma fábrica de craques, teve Neymar, Pelé, Robinho. Agora estou mais ansioso para jogar. Colocar essa camisa pesada e que eu possa dar muitas alegrias ao torcedor. Não foi por acaso que eu vim para cá”, afirmou o recém-chegado em entrevista para a Santos TV.

Marinho é mais um pedido pessoal do técnico Jorge Sampaoli. Para dar alegrias ao torcedor e ao chefe, o atacante sabe que vai precisar jogar muito bem. O atleta exaltou o trabalho que o argentino vem fazendo no Santos e se disse honrado por poder trabalhar com o comandante.

“É importante (ser indicado pelo treinador). Espero que agora ele me coloque para jogar. É um treinador que vem fazendo um grande trabalho aqui no Santos, é um cara respeitado, que entende muito de futebol. Para mim vai ser uma honra trabalhar com um cara vencedor como ele”, emendou.

Dentro de campo, o Peixe se prepara para enfrentar o Internacional neste domingo, às 16h00 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

