Santos anuncia contratação de Marinho, do Grêmio, até o fim de 2022

O Santos anunciou na tarde deste sábado a contratação de Marinho, do Grêmio. O acordo é válido até dezembro de 2022. O Peixe pagará cerca de R$ 4 milhões em parcelas.

O atacante foi parte de uma “troca” por David Braz. O zagueiro estava emprestado ao Sivasspor-TUR até junho e tinha contrato por mais nove meses. A liberação antecipada gerou um “desconto” pela vinda de Marinho.

Marinho era reserva no Grêmio e viu com bons olhos a possibilidade de atuar no Santos para substituir Rodrygo, negociado com o Real Madrid-ESP e com a apresentação marcada para junho. Essa foi a terceira tentativa do Peixe de contratá-lo. As outras ocorreram em 2016 e 2018.

Aprovado por Jorge Sampaoli, o jogador de 28 anos teve rápida passagem pela equipe sub-17 do Santos em 2008, mas optou por ir para o Fluminense, onde se profissionalizou. Além do Grêmio, ele ainda passou por Internacional, Caxias, Paraná, Goiás, Ituano, Náutico, Ceará, Cruzeiro, Vitória e Changchun Yatai-CHI.