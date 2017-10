Levir explica ausência de Donizete no clássico: “Não apareceu no treino”

O volante Leandro Donizete tinha tudo para ser titular do Santos no clássico contra o Palmeiras, neste sábado, no Palestra Itália, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, ele foi barrado e nem sequer foi relacionado para o jogo porque, segundo o técnico Levir Culpi, faltou ao treino da quinta-feira por se confundir com o horário.

“O Leandro Donizete não apareceu para treinar e, por isso, não veio (para a partida). Ele se enganou no horário. Pensou que o treino era à tarde e treinamos de manhã. Ele poderia ter vindo e ter sido utilizado, porque foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Um jogador que funciona no esquema tático”, revelou Levir, em entrevista coletiva, após a partida.

Sem Leandro Donizete, o treinador mandou Matheus Jesus a campo. O garoto de 20 anos fez sua estreia como titular do Santos e não sentiu o peso do clássico, fazendo três desarmes, nenhuma falta e dando 15 passes certos e apenas cinco errados. O Peixe acabou superando o gramado encharcado do Palestra Itália e vencendo o time da casa por 1 a 0, com gol de Ricardo Oliveira.

“Não é uma fria, todo jogo é difícil. O clássico é mais pegado, mas graças a Deus entrei bem e correspondi às expectativas do treinador”, comemorou o jovem volante, na saída de campo.

Com 47 pontos ganhos, o Santos manteve a vice-liderança do Brasileiro e se colocou como maior perseguidor do líder Corinthians, que soma 54 pontos e enfrenta o Cruzeiro neste domingo, no Mineirão.