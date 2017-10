Levir exalta “personalidade” de Matheus Jesus e aprova “firulas”

O volante Matheus Jesus está surpreendendo o técnico Levir Culpi. Após estrear como titular contra o Palmeiras e ajudar o Santos a vencer o clássico por 1 a 0, no último sábado, no Palestra Itália, o garoto de 20 anos foi bastante elogiado pelo treinador, que exaltou sua postura em campo.

“Fizemos uma coisa correta com o Matheus: não precipitamos a sua estreia. Quando chegou, parecia lento e sem ritmo, então forçamos muito a parte física. Ele se entregou e segurou os 90 minutos”, contou Levir, em entrevista coletiva, após o clássico.

Na verdade, Matheus Jesus, que foi cobiçado pelo São Paulo antes de acertar com o Peixe, estreou no triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, no último dia 23. Na ocasião, no entanto, ele havia entrado apenas aos 31 minutos do segundo tempo. E só foi titular no clássico porque Levir barrou Leandro Donizete de última hora.

Sua boa atuação diante do Palmeiras, contra quem contabilizou três desarmes e nenhuma falta, rendeu comparações com Thiago Maia, hoje no Lille, da França.

“Demonstrou uma qualidade técnica a ponto de o compararmos com o Thiago, mas vamos com calma. Fez uma partida e correspondeu à altura do que vínhamos fazendo com o Thiago Maia”, avaliou o comandante, que se surpreendeu especialmente com a postura de Matheus Jesus, que, em sua análise, não aparentou nervosismo em momento nenhum do clássico.

“Surpreendeu de certa forma. Não esperava essas firulas que ele chegou a fazer. Não fez nada para humilhar nem para brincar. Fez com confiança. Um menino de 20 anos, não acredito (risos). Realmente demonstrou que tem uma capacidade técnica num jogo como esse, e isso me deixa bem feliz”, celebrou Levir.

A 12 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o Santos soma 47 pontos e ocupa o segundo lugar, colocando-se como principal perseguidor do líder Corinthians. O elenco alvinegro ganhou três dias de folga e só retomará os trabalhos no CT Rei Pelé na próxima quarta-feira, já que o torneio nacional será paralisado em função das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.