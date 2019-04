Sampaoli tira crianças de árvore, traz para o CT do Santos e dá presente

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, “fez amizade” com algumas crianças que moram perto do CT Rei Pelé. Depois de sempre ver os garotos pendurados na árvore para assistir ao treinamento, o argentino tem liberado com frequência o acesso às dependências do Peixe.

Em mais um caso nesta terça-feira, Sampaoli foi registrado pelo fotógrafo Ivan Storti com as crianças. Como informado pelo UOL, o fato ocorre duas vezes por semana e os pequenos já ganharam bolas.

Pessoas próximas a Sampaoli afirmam que o treinador é apaixonado por crianças e costuma brincar e conversar também na praia, onde joga futebol e outros esportes, como futevôlei e beach tennis.

Na seleção argentina, Sampaoli costumava jogar futebol com os sparrings durante pausas nos treinamentos. No Santos, o técnico participa, arrisca alguns chutes e participa de desafios, mas não comanda rachões. Cuca, por exemplo, era atacante nas recreações e também liberava a visita de crianças ao CT.

Não é novidade

Em dezembro de 2017, Sampaoli foi personagem de uma visita inesperada e rendeu foto viralizada na internet. O técnico visitou Casilda, na Argentina (a sua cidade natal) e foi ao encontro do “Potrero”, projeto esportivo para crianças carentes jogarem futebol e dividiram um lanche a cada tarde.

De acordo com o relato do Clarín, Sampaoli apareceu com bolas, chuteiras e objetos para treinamento, conversou com as crianças e aceitou um desafio para acertar um arco no ângulo.