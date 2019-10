Sampaoli apresenta “meninos da árvore” ao filho na sua casa em Santos

O técnico Jorge Sampaoli apresentou os “meninos da árvore” ao filho León nesta terça-feira, no seu apartamento na cidade de Santos.

Os garotos ganharam o carinho do argentino ao escalar as árvores para assistir aos treinamentos. Com o passar do tempo, viraram figurinhas carimbadas, com acesso “vip” ao CT Rei Pelé.

León completou um mês de seu nascimento neste dia 15 de outubro. Ele é o terceiro filho de Sampaoli. Os outros são Alejandro e Sabrina, já adultos, que trabalham num complexo esportivo criado pelo técnico em Casilda, na Argentina.

Mais cedo, Jorge Sampaoli recebeu presente de Dia do Professor no CT. Isabella (9) e Bruno (7) entregaram os “regalos”.

