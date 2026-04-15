Gabigol discorda de vaias da torcida após empate do Santos e justifica: "Fiz a jogada do gol"

O clima ficou tenso entre Gabigol e alguns torcedores do Santos, que o vaiaram no momento em que foi substituído no empate por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O camisa 9 do Peixe disse discordar das vaias recebidas.

Gabigol analisou a partida e enfatizou sua participação no gol santista, aos três minutos do primeiro tempo. O atacante recebeu em contra-ataque, invadiu a área e serviu Neymar para abrir o placar. O Peixe, porém, sofreu o empate e foi para o intervalo com 1 a 1 no placar.

"Não concordo com a vaia, fiz a jogada do gol, mais uma vez, como no último jogo. Acho que no final, a torcida, como eu falei, se criou um clima que seria uma goleada, que seria um jogo fácil, e talvez a torcida não entendeu que o jogo estava difícil. Difícil, era um momento complicado, mas como falei, é todo um calor da emoção, eu acho que a gente merecia a vitória, fizemos para merecer, mas a vitória não veio. Precisamos melhorar no próximo jogo", declarou após o duelo.

O atacante do Santos lamentou as chances perdidas ao longo do jogo. As estatísticas mostram 17 finalizações do Santos contra apenas uma do Recoleta. Gabigol criticou a expectativa criada antes do jogo de que o Santos poderia golear o time paraguaio.

"Acho que é um assunto que não poderia ser tratado dessa forma, a gente tem que respeitar todos os times. Acho que se criou um clima, não aqui dentro do vestiário, mas para a torcida, um clima que seria uma goleada, mas todos os jogos são complicados, são difíceis, não existe mais jogo fácil no futebol. Então, é óbvio que a gente precisava da vitória, fizemos por merecer, mas a vitória não veio", analisou.

Por fim, os torcedores vaiaram o time após o apito final, além de entoarem gritos de protesto contra a equipe e membros da diretoria, como o presidente Marcelo Teixeira.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação do Santos

Com o empate, o Santos segue sem vencer na Sul-Americana e fica na lanterna do Grupo D, com apenas um ponto conquistado. O Recoleta, por sua vez, é o segundo colocado, com dois, um atrás do Deportivo Cuenca, que entra em campo nesta rodada para enfrentar o San Lorenzo, na quinta-feira.

Agora, o Peixe volta o foco para o Campeonato Brasileiro, torneio em que ocupa a 15ª posição.

Próximo jogo do Santos