Gabigol está perto de alcançar melhor marca em um ano

Gabriel Barbosa, o Gabigol tem até o momento 19 gols em 2018, vestindo a camisa do Santos. Depois do hat-trick contra o Vasco, o jogador do Peixe se igualou a Pedro na artilharia do Campeonato Brasileiro, com 10 tentos. No entanto, o Menino da Vila está perto de alcançar uma marca importante: caso marque mais três vezes, será seu melhor ano como profissional, pelo menos no quesito de balançar as redes.

Em 2014, apenas na sua segunda temporada como jogador profissional, Gabigol fez 21 gols em 56 jogos. O atacante foi o grande destaque individual do Santos, que teve uma temporada abaixo do esperado na época.

Quando voltou, no início deste ano, Gabriel parecia que resolveria todos os problemas ofensivos do Alvinegro da Vila Belmiro. A trajetória começou bem: quatro jogos e quatro gols, um deles inclusive na vitória diante do São Paulo por 1 a 0, no Morumbi. No entanto, teve uma queda enorme, chegando a ser vaiado pela torcida em diversos momentos e tendo a titularidade em xeque.

Sob o comando de Jair Ventura, o jogador realmente ficou aquém, assim como todo o time. Com a chegada de Cuca, Gabriel até chegou a estar no banco de reservas, mas se transformou, e voltou a ser Gabigol. Foram seis gols nas 10 partidas do novo comandante

Dessa forma, Gabriel poderá voltar a ser a grande esperança do Santos para se livrar de vez do rebaixamento e pensar em voos maiores no Brasileirão. No momento, tem 27 pontos, na décima colocação e com um jogo a menos. Além disso, mesmo sendo questionado por parte da torcida, deverá marcar o maior número de gols em uma só temporada, e voltar a sonhar com o futebol europeu.

Na próxima rodada do Brasileiro Série A, o Santos de Gabigol terá pela frente o Grêmio às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio do Pacaembu.

