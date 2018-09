Peres garante boa relação com Cuca e sonha com Libertadores

A vitória sobre o Vasco serviu para melhorar o ambiente no Santos, tumultuado desde a polêmica eliminação diante do Independiente na Copa Libertadores. De olho na chance de brigar pela classificação ao torneio continental, o presidente José Carlos garantiu que o clima com Cuca é harmônico.

“(A relação) está muito boa, excelente. Tão boa, que o resultado está vindo. Quando existe essa união entre diretoria, comissão técnica e jogadores, o resultado reflete em campo. (A relação) está muito boa, de respeito. E tenho certeza que vai continuar assim”, afirmou Peres.

O presidente acompanhou a delegação santista na viagem ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco. Durante sua entrevista coletiva, mesmo sem ser questionado especificamente sobre o assunto, Cuca citou a polêmica iniciada após declarar que o Santos precisava melhorar muito profissionalmente.

“Nosso ambiente é muito bom. Às vezes, uma palavra que a gente responde causa uma celeuma, como aconteceu no Pacaembu. Passou a parecer que eu estava criticando o Santos em geral. O clube tem grandes profissionais, mas nós todos podemos melhorar. Não ataquei A, B ou C e tenho o maior respeito pelo presidente”, afirmou.

Com o tumulto causado após a queda na Copa Libertadores aparentemente resolvido, o Santos pode concentrar suas forças no Campeonato Brasileiro. O triunfo sobre o Vasco deixou o time da Vila Belmiro com 27 pontos ganhos, sonhando com uma vaga na edição de 2019 do torneio continental.

“Precisávamos vencer. Estávamos muito abaixo, muita gente falou que iríamos cair. Graças a Deus, estamos pegando uma sequência de vitórias. Com certeza absoluta, logo, logo vamos estar lá no grupo da Libertadores, se Deus quiser”, afirmou José Carlos Peres.