Fluminense x Santos: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro feminino

Neste sábado, o Santos feminino volta a campo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe enfrenta o Fluminense às 16h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Onde assistir

O duelo será transmitido pela TV Brasil.

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Situação na tabela

Fluminense - 15 pontos em 9 jogos - 8º lugar

Santos - 11 pontos em 9 jogos - 11º lugar

Prováveis escalações

Fluminense: Kemelli Trugilho, Anny, Sorriso, Bruna Cotrim, Karina Silva, Driely, Kamilla Morais, Keké, Lelê, Sochor, Raquel Fernandes

Técnico: Marcello Frigero

Santos: Taty Amaro, Letícia Santos, Ana Alice, Isa Cardoso, Katrine Costa, Vivian, Suzane Pires, Mariana Larroquette, Eudimilla, Evelin Bonifácio, Carol Baiana

Técnico: Saulo Silva

Arbitragem