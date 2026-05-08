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Fluminense x Santos: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro feminino

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Foto: Reinaldo Campos/ Santos
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 08/05/2026 às 20:00

Neste sábado, o Santos feminino volta a campo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe enfrenta o Fluminense às 16h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Onde assistir

O duelo será transmitido pela TV Brasil.

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Situação na tabela

  • Fluminense - 15 pontos em 9 jogos - 8º lugar
  • Santos - 11 pontos em 9 jogos - 11º lugar

 

Prováveis escalações

Fluminense: Kemelli Trugilho, Anny, Sorriso, Bruna Cotrim, Karina Silva, Driely, Kamilla Morais, Keké, Lelê, Sochor, Raquel Fernandes
Técnico: Marcello Frigero

Santos: Taty Amaro, Letícia Santos, Ana Alice, Isa Cardoso, Katrine Costa, Vivian, Suzane Pires, Mariana Larroquette, Eudimilla, Evelin Bonifácio, Carol Baiana
Técnico: Saulo Silva

Arbitragem

  • Árbitra: Cássia Franca de Souza
  • Assistentes: Gabrielle da Silva Felizardo e Beatriz Geraldini de Sousa

 

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