Fluminense x Santos: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro feminino

Neste sábado, o Santos feminino volta a campo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe enfrenta o Fluminense às 16h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.
Onde assistir
O duelo será transmitido pela TV Brasil.
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Situação na tabela
- Fluminense - 15 pontos em 9 jogos - 8º lugar
- Santos - 11 pontos em 9 jogos - 11º lugar
Prováveis escalações
Fluminense: Kemelli Trugilho, Anny, Sorriso, Bruna Cotrim, Karina Silva, Driely, Kamilla Morais, Keké, Lelê, Sochor, Raquel Fernandes
Técnico: Marcello Frigero
Santos: Taty Amaro, Letícia Santos, Ana Alice, Isa Cardoso, Katrine Costa, Vivian, Suzane Pires, Mariana Larroquette, Eudimilla, Evelin Bonifácio, Carol Baiana
Técnico: Saulo Silva
Arbitragem
- Árbitra: Cássia Franca de Souza
- Assistentes: Gabrielle da Silva Felizardo e Beatriz Geraldini de Sousa