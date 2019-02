Ferraz nega soberba, pede desculpa e assume: “Isso não é normal”

Em sua primeira derrota no Campeonato Paulista, registrada na noite deste domingo, o Santos foi massacrado pelo Ituano no Estádio Novelli Júnior. Ainda na saída do gramado, o lateral direito Victor Ferraz já prestou esclarecimentos à torcida alvinegra pela goleada por 5 a 1.

“Foi um jogo em que nada deu certo para a gente. De antemão, quero deixar bem claro para o torcedor e para todo o mundo que não foi soberba. Longe disso, até porque a gente tinha visto os vídeos do Ituano e sabíamos que se tratava de uma boa equipe”, disse Ferraz ao Premiere.

Com gols de Morato, Serrato e Jonas, o Ituano abriu 3 a 0 em 19 minutos. O Santos chegou a diminuir por meio de Jean Mota, mas tomou mais um de Morato ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, mesmo sem forçar, o time da casa fechou o marcador com Léo Santos.

“Foi aquele jogo para esquecer. Em praticamente todas as vezes que chegaram, eles fizeram gol. Isso não é uma coisa normal no futebol. As vezes em que tivemos chances claras, acabou não entrando. Temos que pedir desculpas para o nosso torcedor”, declarou Ferraz.

Com uma campanha de quatro vitórias e uma derrota, o Santos segue com os mesmos 12 pontos ganhos e ocupa a liderança do Grupo A do torneio estadual. A despeito de se retratar pela goleada, o lateral direito procurou valorizar o trabalho desenvolvido pelo clube na temporada.

“Tudo que estamos fazendo não está errado. A gente vem fazendo um bom campeonato. Temos uma proposta de jogo ofensiva e sabemos do risco. Às vezes, pode acontecer de não dar certo. Hoje, acabou dando errado e o Ituano está de parabéns”, afirmou Ferraz.