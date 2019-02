Ituano goleia Santos e encerra invencibilidade de Sampaoli

A invencibilidade do Santos no Campeonato Paulista terminou na noite deste domingo. No Estádio Novelli Júnior, o Ituano foi eficiente para aproveitar as seguidas falhas defensivas do time treinado por Jorge Sampaoli desde o primeiro tempo e ganhou por 5 a 1.

Com uma campanha de quatro vitórias e uma derrota, o Santos segue com os mesmos 12 pontos ganhos e ocupa a liderança do Grupo A do torneio estadual. Já o Ituano contabiliza sete pontos e sobe para a segunda colocação do Grupo D, a dois do São Paulo.

Pela sexta rodada do Campeonato Paulista, às 18h45 (de Brasília) desta sexta-feira, o Ituano volta a campo para enfrentar o Red Bull, no Estádio Moisés Lucarelli. Já o Santos, em busca da reabilitação, encara o Mirassol às 17 horas de sábado, no Pacaembu.

O Jogo – O Ituano saiu na frente logo aos 7 minutos, quando Serrato driblou Aguilar e cruzou da esquerda para finalização certeira de Morato na cara de Vanderlei. No minuto seguinte, Serrato roubou a bola de Aguilar, avançou com a bola dominada e tocou na saída do goleiro adversário para ampliar.

Aos 19 minutos, após cobrança de escanteio pela esquerda, Alemão cabeceou na trave e Jonas converteu no rebote. O Santos diminuiu aos 41 por meio de cabeçada de Jean Mota, que, em posição duvidosa, completou cruzamento feito pela direita por Sanchez.

O Ituano brecou uma eventual reação santista ainda nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 46 minutos, Martinelli foi para cima de Victor Ferraz pela esquerda e cruzou. Morato completou com sucesso para marcar seu segundo gol no jogo, o quarto do time da casa.

No intervalo, na tentativa de aumentar o poder de fogo de sua equipe, o técnico Jorge Sampaoli trocou Alison por Yuri Alberto, mas o cenário não mudou. Aos 18 minutos do segundo tempo, o veterano Corrêa cobrou falta da direita para cabeçada de Léo Santos e Vanderlei, praticamente dentro gol, não conseguiu defender.

O Santos, sem criatividade, foi incapaz de dar muito trabalho ao goleiro Pegorari. No segundo tempo, em um lance que simbolizou a atuação do time alvinegro em Itu, Sanchez cruzou da direita e Yuri Alberto tentou cabecear, mas acertou a bola com o ombro.

Com vantagem confortável no marcador, o Ituano não precisou forçar durante o segundo tempo e o técnico Vinicius Bergantim pôde trocar o inspirado Morato por Gui Mendes. Nos acréscimos, Yuri Alberto pegou a sobra após escanteio da direita e finalizou. Com Pegorari já batido, Jonas salvou e manteve o placar inalterado.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 5 x 1 SANTOS

Data: 3 de fevereiro de 2019 (domingo)

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Roberto Andrini Nogueira

Público: 5.673 pessoas

Renda: R$ 227.695,00

Cartões amarelos: Martinelli, Paulinho Dias (ITU); Luiz Felipe e Derlis Gonzalez (SAN)

Gols:

ITUANO: Morato, aos 7 e aos 46 minutos do 1º Tempo, Serrato, aos 8 minutos do 1º Tempo, Jonas, aos 19 minutos do 1º Tempo, e Léo Santos, aos 18 minutos do 2º Tempo

SANTOS: Jean Mota, aos 41 minutos do 1º Tempo

ITUANO: Pegorari, Jonas, Léo Santos, Ricardo Silva e Peri; Baralhas, Marcos Serrato e Correa (Paulinho Dias); Morato (Gui Mendes), Martinelli e Alemão (Claudinho)

Técnico: Vinicius Bergantin

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz (Luiz Felipe), Aguilar, Gustavo Henrique e Copete; Alison (Yuri Alberto), Carlos Sánchez, Diego Pituca e Jean Mota; Soteldo (Arthur Gomes) e Derlis González

Técnico: Jorge Sampaoli