Ferraz elogia atuação do Santos e analisa possíveis rivais na semi

O Santos empatou por 0 a 0 com o Red Bull Brasil e se classificou às semifinais do Campeonato Paulista na noite desta terça-feira. Após a partida, o lateral direito Victor Ferraz elogiou a postura do Peixe mesmo com uma vantagem de 2 a 0, construída no jogo de ida, no Pacaembu.

“Muitas pessoas esperavam que a gente esperaria atrás para achar contra-ataque, mas foi completamente diferente. Tivemos uma postura agressiva, tendo a maioria das melhores chances de gol. A gente queria vencer o jogo porque é o nosso DNA. É o que o nosso professor gosta”, afirmou, em entrevista ao Premiere.

Victor Ferraz também disse que não tem preferência por algum adversário nas semifinais. Com o empate desta noite, o Santos foi ultrapassado pelo Palmeiras e ficou no segundo lugar da classificação geral do Paulistão.

O Peixe enfrentará o time de terceira melhor campanha na próxima fase. Nesta quarta-feira, São Paulo e Corinthians tentam confirmar suas vagas diante de Ituano e Ferroviária, respectivamente.

“Qualquer um. Não é nem clichê. São muitas possibilidades. Não tem como dar Santos e Palmeiras. Quem sabe não pode ser uma possível final, mas antes disso pode ter um clássico na semi”, analisou, cauteloso.

“Temos que ter todo o respeito, porque o São Paulo cresceu no último jogo, o Corinthians vem crescendo há pelo menos 40 dias, e a gente vem numa crescente e chegando nas decisões muito focados”, concluiu.