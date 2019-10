Santos empata com o Red Bull e avança à semifinal do Paulistão

O Santos empatou em 0 a 0 com o Red Bull na noite desta terça-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, e avançou à semifinal do Campeonato Paulista. Na ida, no Pacaembu, o Peixe havia vencido por 2 a 0.

O Alvinegro criou as melhores chances, mas esbarrou em grande noite do goleiro Júlio Cesar. A equipe de Jorge Sampaoli esteve sempre mais perto do gol e controlou a decisão.

O Santos foi ultrapassado pelo Palmeiras, que eliminou o Novorizontino com vitória, e agora tem a segunda melhor campanha do Paulistão. O Peixe enfrentará o terceiro melhor e saberá o adversário nesta quarta (Corinthians, São Paulo, Ituano ou Ferroviária). A semifinal terá início no fim de semana.

O JOGO

O Santos, com a vantagem do 2 a 0, administraria o resultado e privilegiaria a defesa no Moisés Lucarelli, certo? Errado! Era o Peixe quem parecia precisar desesperadamente de gols.

Logo no primeiro minuto, Jean Mota deu lindo lançamento para Eduardo Sasha sair cara a cara com Júlio César. O goleiro do Red Bull Brasil saiu bem para defender.

Aos 3, Sánchez cobrou falta perigosa. Aos 7, o uruguaio cruzou bem, mas Copete cabeceou fraco para Júlio encaixar. No minuto 9, Diego Pituca levantou e Jean Mota finalizou de peito, com estilo, só que fraco.

O Santos seguiu em cima e quase abriu o placar em gol olímpico de Jean Mota – Júlio César espalmou de novo. E o RB só chegou com perigo aos 26, em chute de Aderlan na rede pelo lado de fora.

O Peixe voltou a ficar perto do gol com Pituca, depois de cruzamento perfeito de Sánchez – o goleiro do Red Bull foi novamente preciso. No contra-ataque, Deivid recebeu sozinho, com gol aberto, e furou.

O Alvinegro ainda teve tempo de ver Sánchez desperdiçar bom passe de Jean Mota aos 41. Na sequência, o meia bateu de fora da área, para fora.

CONTROLE E VAGA NA SEMI

O ritmo caiu para o segundo tempo. Depois de muita disposição e pouco futebol, Rodrygo fez fila, caneta em Aderlan e caiu na área aos 10 minutos. A arbitragem acionou o VAR, mas não marcou pênalti.

Quando o placar marcava 17, Osman recebeu em profundidade, aproveitou erro de Felipe Jonatan e bateu forte, de canhota. A bola explodiu no travessão.

Aos 27 minutos, Jean Mota deu mais um ótimo lançamento. Rodrygo dominou e bateu forte, de perna esquerda, mas a bola passou perto da trave. No minuto 31, Felipe Jonatan deixou Aguilar sozinho na área. O zagueiro bateu forte e Júlio César fez mais uma grande defesa.

Nos minutos finais, o Santos tentou, mas não penetrou a defesa do RB. E os donos da casa, sem reação, se despediram da competição.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Brasil 0 X 0 Santos

Data: 26 de março de 2019 (terça-feira)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques

Público e renda: 9296/R$ 395.430,00

Cartões amarelos: RED BULL: Jobson, Osman, Ytalo e Ligger. SANTOS: Eduardo Sasha

RED BULL: Júlio César, Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca (Pio); Jobson (Everton), Uillian Correia e Ytalo; Osman, Deivid e Roberson (Bruno Tubarão)

Técnico: Antônio Carlos Zago

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique (Luiz Felipe) e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Jean Mota; Carlos Sánchez, Copete (Rodrygo) e Eduardo Sasha (Kaio Jorge)

Técnico: Jorge Sampaoli