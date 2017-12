‘Excluídos’ do Santos em 2017 se animam com chegada de Jair Ventura

Mesmo ainda sem ter sido anunciado oficialmente, Jair Ventura será técnico do Santos em 2018. E a chegada do novo comandante, que acontecer na próxima semana, animou a ala dos jogadores menos utilizados no Peixe nesta temporada.

Nomes como Cleber, Rafael Longuine, Matheus Ribeiro, Leandro Donizete, Yuri e Vladimir Hernández esperam ter uma nova chance no clube. Eles serão analisados por Jair durante a pré-temporada e o futuro só definido após o treinador fazer suas escolhas.

Contratado como a ‘solução para a zaga’ no fim de 2016, Cleber sofreu com lesões no início da temporada e nunca conseguiu se firmar o time titular do Peixe, perdendo espaço para o jovem Lucas Veríssimo. No meio do ano, ele foi emprestado ao Coritiba.

Rafael Longuine foi outro que fez parte do Coxa no segundo semestre de 2017. Com a saída de Lucas Lima, vendido ao Palmeiras, o meia espera ter uma boa sequência com Jair Ventura. O mesmo vale para Serginho, que chegou até ganhar chances com Levir Culpi na reta final do Brasileirão.

Já Vladimir Hernández teve um começo animador, anotando um golaço de bicicleta logo em sua estreia, durante amistoso contra o Kenitra. Porém, o colombiano caiu de rendimento no restante do ano e chegou a ser cortado do banco de reservas em vários jogos. O atacante, inclusive, já demonstrou interesse em voltar para a Colômbia.

Leandro Donizete parece ter a vida mais complicada no clube. Pedido pelo técnico Dorival Júnior, demitido em junho, o volante já chegou contestado pela torcida. Mesmo recebendo várias chances, não conseguiu desempenhar um bom papel e ficou ‘marcado’ após a derrota para o Barcelona de Guaiaquil, na Vila Belmiro, que culminou com a eliminação santista na Libertadores.

Por fim, o lateral Matheus Ribeiro, o meia Matheus Oliveira e o volante Yuri lutam para ganhar mais chances no time principal com Jair Ventura, já que em 2017 eles pouco atuaram.