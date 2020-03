Entenda por que o Santos “comemora” perda de quase 5 mil sócios

O Santos anunciou nesta segunda-feira o desligamento de pouco mais de 4.800 sócios. E essa notícia não é vista como ruim para o clube.

Explica-se: os associados eram maiores de 18 anos, sem CPF cadastrado na base do programa, com identificação comprometida. Essa “triagem” foi iniciada em 2019 e cerca de três mil tiveram a situação regularizada.

Esses sócios desligados, na maioria, foram cadastrados sem endereço e telefone. E mais de 80% das pessoas nasceram antes de 1940 – 95% remidos ou especiais, sem pagar mensalidade. Ou seja, há pouco impacto no caixa do Peixe.

A medida do Alvinegro tem efeito de segurança pois evita fraude com voto de cadastros incompletos, muitos até mortos. Houve tentativa de contatar a todos por telefone, carta e anúncio no jornal.

Vale lembrar que as últimas duas eleições santistas foram polêmicas. Em 2014, pouco antes do pleito, sócios fantasmas foram revelados, como “Al Capone” e “Pinochet”. Em 2017, ocorreu um boom desproporcional no fim do período de associação suficiente para voto. Ambos os casos foram parar na Justiça.

O contador de associados em tempo real no site do Sócio Rei marcava 24.579 regularizados até a publicação desta matéria.

Veja a nota oficial do Santos:

“O Santos FC desligou do programa Sócio Rei mais de 4.800 sócios ativos na manhã desta segunda (16). Esses associados eram maiores de 18 anos de idade e não possuíam CPF cadastrado na base de dados do programa, dificultando a identificação dos mesmos. A medida foi tomada, após intenso trabalho de recadastramento, que teve início em janeiro de 2019. Naquela data cerca de 8.000 associados estavam nessas condições.

Ao longo desse período foram tomadas medidas a fim de determinar que esses associados atualizassem os seus cadastros como: bloqueio da entrada desses associados sem CPF identificado no estádio em dias de jogos, publicação de edital em um jornal impresso da região, além de contato telefônico e via e-mail, sempre informando sobre a necessidade de atualização cadastral.

É importante frisar também que desde 2018 até os dias atuais não é mais possível se associar no programa Sócio Rei sem informar o número de CPF. Portanto, todos os associados, até então ativos e sem CPF identificado, fizeram adesões nos anos anteriores.

Em nome da transparência e com o propósito de dar credibilidade ao programa, o Santos FC formaliza esse desligamento a partir desta data”.