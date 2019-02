Bahia oferece mais, mas Santos prioriza Daniel Guedes no Goiás

O Bahia fez uma proposta de empréstimo ao Santos por Daniel Guedes, com 100% dos salários pagos. O Peixe, porém, prefere o Goiás, mesmo com oferta de 40% do vencimentos.

Como antecipado pela Gazeta Esportiva, Bahia, Botafogo e Goiás demonstraram interesse no lateral-direito. O Esmeraldino, porém, tem um “trunfo”: Michael.

O Peixe aceita envolver Daniel Guedes, Copete e Eduardo Sasha para diminuir os valores pedidos pela contratação do atacante de 22 anos. A negociação, mesmo assim, não é nada fácil.

“A gente não quer negociar o atleta e não chegou nada oficial. Só extraoficial e longe do que ele vale. Se quiser, que paguem a multa”, resumiu Mauro Machado, vice-presidente do Goiás, à reportagem.

A multa rescisória de Michael é de R$ 30 milhões para o mercado interno e, inclusive, o Goiás quer renovar o contrato para aumentar o salário e, consequentemente, esse valor.

