Daniel Guedes decide sair do Santos e analisa propostas de empréstimo

Depois de recusar propostas do Napoli-ITA, Avaí e Botafogo recentemente, Daniel Guedes decidiu sair do Santos e analisa propostas de empréstimo – há três interessados no Brasil e outros três no exterior neste momento.

O lateral-direito tinha como meta ficar e se firmar como titular no Peixe, mas não empolgou Jorge Sampaoli. O técnico solicitou o retorno de Matheus Ribeiro, do Figueirense, para ser reposição imediata ao capitão Victor Ferraz.

Guedes tem contrato até 30 de junho de 2022. O Menino da Vila tem 76 partidas como profissional do Alvinegro. Ele foi promovido em 2014.

Com a ala direita definida, o Santos procura um lateral-esquerdo para substituir Dodô. A única opção para a posição é Orinho.