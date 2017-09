Decepcionado com a Vila, Santos irá encarar o Vitória no Pacaembu

O Santos tinha a intenção de voltar a mandar um jogo no Pacaembu pelo Brasileirão apenas no dia 5 novembro, contra o Atlético-MG. Porém, o decepcionante público de 4.257 pagantes na Vila Belmiro, no último sábado, no triunfo sobre o Atlético-PR, fez a diretoria repensar a ideia.

Com um prejuízo de quase R$ 30 mil na partida diante do Furacão, os santistas entraram em contato com a CBF e transferiram o embate com o Vitória para o estádio Paulo Machado de Carvalho, em São Paulo.

O jogo contra o time baiano está marcado para o dia 16 de outubro, uma segunda-feira, às 20h (de Brasília). O Peixe até tentou antecipar a partida em um dia e jogá-la no domingo. Porém, a confederação manteve a partida no horário inicial.

Antes disso, o alvinegro fará dois jogos seguidos fora de casa neste Brasileirão, contra Palmeiras e Ponte Preta, respectivamente. Com 44 pontos, a equipe comandada por Levir Culpi ocupa a segunda colocação do campeonato e segue sonhando com a taça, mesmo estando 10 pontos atrás do líder Corinthians.