Santos quer mandar jogo contra o Galo, em novembro, no Pacaembu

Após transferir seus três últimos jogos como mandante no Campeonato Brasileiro para o Pacaembu (contra Bahia, Flamengo e Fluminense, respectivamente), o Santos pretende dar uma ‘folga’ de dois meses aos torcedores de São Paulo no torneio nacional.

A diretoria do Peixe irá entrar em contato com a CBF nos próximos dias para pedir a mudança do embate contra o Atlético-MG, no dia 5 de novembro, pela 32ª rodada do Brasileirão, para o estádio paulistano.

Até o duelo diante do Galo, o Santos terá outras quatro partidas do nacional como mandante (contra Corinthians, Atlético-PR, Vitória e Atlético-GO). Todas elas, porém, devem ser realizadas na Vila Belmiro.

Em contrapartida, os dirigentes já confirmaram que se o alvinegro passar pelo Barcelona de Guayaquil, a semifinal da Libertadores será disputada no Pacaembu. Além disso, caso o Peixe siga adiante na competição continental, a decisão também acontecerá no estádio Paulo Machado de Carvalho.