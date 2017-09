Pior público da Vila no Brasileirão faz Santos ter prejuízo de R$ 30 mil

A decepção dos torcedores do Santos após a queda na Libertadores foi refletida no último sábado, quando apenas 4.257 pagantes assistiram da vitória da equipe comandada por Levir Culpi sobre o Atlético-PR, na Vila Belmiro. Por conta do baixo número de torcedores, o clube teve prejuízo pela primeira vez neste Brasileirão.

Para a realização da partida no estádio, o Peixe gastou R$ 148.024,08. Porém, o clube arrecadou somente R$ 118.835,00, causando um déficit de R$ 29.189,08.

O triunfo sobre o Furacão também marcou o segundo pior público do alvinegro na temporada. Antes disso, no final de março, apenas 3.195 pessoas assistiram a virada sobre o Novorizontino, na última rodada da fase de grupos do Paulistão.

“Eu acho que depois de uma derrota, nós devíamos encher o estádio. Colocar o estádio para cima”, comentou Levir Culpi sobre o baixo público no último sábado.