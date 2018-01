De olho nos meninos da Copinha, Jair Ventura busca meia para o Santos

Precisando de um meia para repor a saída de Lucas Lima, o Santos pode recorrer aos meninos da base em busca de nomes para o meio campo. Jair Ventura tem boa experiência trabalhando com jovens, inclusive, sendo esse um dos fatores para o Peixe contratar o técnico. Atento nas opções que o time tem na Copinha, Jair já estuda quem poderá aproveitar após a competição.

“O Santos é um celeiro de craques. Estou acompanhando a base, estou de olho na Copinha. Me seduz bastante lançar jogadores. Fiz isso demais no Botafogo. Trabalhei em todas as categorias de base lá, além de ter trabalhado na seleção brasileira. Gosto muito, vamos ficar de olho. Sabemos da importância e é natural do Santos. Mas não podemos descartar os mais experientes, temos o Renato… Vai ter espaço para todos. Temos que gerar oportunidades. Todos terão chances, dos mais jovens aos mais experientes”, disse o treinador.

Apenas duas rodadas foram disputadas até o momento, mas o nome de Gabriel Calabres já surge como destaque entre os meninos da Vila. O meia de 19 anos participa da sua terceira Copinha, sendo a primeira com o time do Santos, na atual edição ele marcou um gol e deu duas assistências.

O Santos deve integrar meninos da base, já que, até o momento, não fez muitas contratações. O lateral Romário e o meia Sasha do Internacional chegam para compor o elenco, que teve baixas importantes na frente. Além de Lucas Lima, a referência do ataque, Ricardo Oliveira, também deixou o clube.