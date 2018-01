Destaque do Peixe na Copinha já sonha com chance entre os profissionais

O Santos tem a tradição de revelar grandes nomes para o futebol brasileiro: os astros mais recentes foram Neymar, Robinho e Diego. Por isso, quem está nas categorias de base do clube sonha com uma oportunidade no profissional na temporada 2018. Esse é o caso do meia Gabriel Calabres, de apenas 19 anos.

Nas duas rodadas iniciais da Copa São Paulo, o atleta de Matão, interior de São Paulo, demonstrou qualidades – marcou um gol e deu duas assistências nas duas vitórias do Peixe diante de América-RN e Aliança AFC-CE. Gabriel garante foco para brilhar no clube. “É minha primeira Copinha pelo Santos, estou tentando fazer o melhor possível para chegar à final. Vou manter o foco sempre, sem dispersar, para, se Deus quiser, ter uma chance no time lá em cima”, disse ao site oficial do clube.

Alguns fatores podem fazer o jovem reforçar as esperanças de uma oportunidade. Primeiro, o Santos passa por uma grande renovação após perder nomes de referência como Lucas Lima e Ricardo Oliveira. Depois, o clube contratou o técnico Jair Ventura, ex-Botafogo, conhecido por trabalhar muito com revelações da base.

“Nosso time está muito bom, é bem estruturado. Desci do Santos B para ajudar a equipe e acho que estou fazendo um excelente campeonato por enquanto. Quero manter essa boa sequência, fazer mais gols e ter uma chance no profissional”, emendou o jovem, que disputa a sua primeira Copinha pelo Peixe – está na Vila Belmiro desde o fim da temporada 2016.