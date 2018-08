Cuca explica não a Ruben e pedido por Blandi; técnico indicou seis ao Santos

Cuca recusou Marco Ruben, do Rosario Central, mas indicou Nicolás Blandi, do San Lorenzo. As negociações dos clubes argentinos com o Santos estiveram encaminhadas, porém, não puderam ser concluídas.

O técnico explica as características dos dois, nega qualquer problema com estrangeiros e cita quatro nomes indicados ao Peixe: Vagner Love, do Besiktas-TUR, Marcelo Moreno, do Wuhan Zall-CHI, Emmanuel Gigliotti, do Independiente-ARG, e Junior Brandão, do Atlético-GO. O sexto foi Junior Santos, da Ponte Preta, interesse antecipado pela reportagem.

Como a janela internacional de transferências fechou na última quarta-feira, as opções no momento são Junior Brandão e Junior Santos. O primeiro, artilheiro da Série B com nove gols, é o mais cotado. Ele está empatado como goleador da competição com Lucão, do Goiás, que não interessa a Cuca.

“O Marco Ruben eu enfrentei ele na Libertadores, é mais técnico, sai da área, não é pivô que vai desafogar na bola longa e fazer parede que tanto precisamos principalmente em casa, sem espaço para construirmos jogadas, com adversário passando a linha. Por isso o Blandi ou outro menino que eu indiquei do Independiente, Gigliotti. Eu indiquei, não deu, tentamos o Marcelo Moreno e por último o Vagner Love. Junto a isso temos o menino do Atlético-GO e estamos observando outro jogador. O que posso fazer é ver o que time precisa e indicar para diretoria buscar. Tenho nada contra estrangeiro, me dei bem com a grande maioria deles até hoje”, disse Cuca, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

A negociação com Brandão está encaminhada, mas ainda resta uma diferença entre o oferecido e o pedido pelo Atlético-GO. Junior Santos, um Plano B, não foi procurado até agora. Gigliotti enfrentará o Santos pelo Independiente na próxima terça-feira, em Avellaneda, na ida das oitavas de final da Libertadores da América.

