Santos negocia “desconto” por Dodô na liberação de Cittadini para a Sampdoria

O Santos negocia a liberação de Léo Cittadini para a Sampdoria em troca de um “desconto” na compra de Dodô, lateral-esquerdo emprestado pelo clube italiano até dezembro. As tratativas são comandadas pelo presidente José Carlos Peres, autor da ideia para resolver o imbróglio.

Como o vínculo de Cittadini se encerra no fim de 2018, A Samp pode assinar um pré-contrato para tê-lo a partir de janeiro. A ideia, porém, é garantir a liberação agora, no começo da temporada europeia. E Dodô é um trunfo na negociação.

O valor de compra fixado no empréstimo de Dodô é de 2 milhões de euros (R$ 8,8 mi, na cotação atual). Como poderia contratar Léo Cittadini de graça, a Sampdoria não está disposta a trocar “pau a pau”, mas aceita diminuir consideravelmente a quantia e ceder 20% dos direitos econômicos do meia ao Peixe.

Após sucessivos desacertos, Santos e os representantes de Cittadini voltaram a falar a mesma língua e o objetivo agora é negociar a liberação do Menino da Vila em troca de um valor menor para comprar Dodô. O lateral é titular absoluto e resolveu a carência da posição depois da saída de Zeca.

Revelado nas categorias de base do Peixe, Léo Cittadini se sente desvalorizado. Não apenas financeiramente, com salário de R$ 40 mil, um dos piores do elenco profissional e o mesmo desde 2013, mas também tecnicamente, sem uma grande sequência de partidas e contestado por boa parte da torcida. Enquanto sua situação não é resolvida, ele segue à disposição do técnico Cuca.