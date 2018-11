Cuca passará por cirurgia no coração e deve deixar o Santos

Cuca não deve permanecer no Santos em 2019. E um dos motivos é de saúde. O técnico admitiu em entrevista coletiva depois do empate em 1 a 1 com o Botafogo na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro.

O presidente José Carlos Peres citou em entrevista ao Bandsports que só vê Cuca fora do Peixe se for problema de saúde. E a preocupação é cardíaca. O técnico terá que ser submetido a uma cirurgia. Ele passou por uma bateria de exames após um princípio de infarto diante do Cruzeiro, no dia 23 de setembro.

“Tenho um problema de saúde e provavelmente vai me tirar (do Santos), mas não era para (o presidente) ter falado”, disse Cuca.

A preocupação de Cuca não é apenas ficar ou no Santos, mas sim continuar a carreira. O técnico marcará uma cirurgia nas próximas semanas. Ele tem 55 anos.

Ciente da provável saída de Cuca, o Peixe já pensa em substitutos, como antecipou a Gazeta Esportiva na manhã desta quarta-feira.