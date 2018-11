Santos não conta com Cuca para 2019 e já pensa em substituto

O Santos não conta com a permanência de Cuca em 2019 e já começa a pensar em um substituto para o técnico.

O contrato do treinador vale até dezembro do ano que vem, mas ele já admitiu para pessoas próximas o desejo de sair e permanecer um tempo sem trabalhar. O presidente José Carlos Peres e parte do elenco ainda tenta convencê-lo a ficar, porém, sabem que a chance é remota.

Peres tem ouvido membros da diretoria e amigos para definir opções para o comando. O perfil tem algumas características: custo razoável, vocação ofensiva, uso das categorias de base, experiência suficiente na carreira e um agravante: não se importar em atuar com frequência no Pacaembu. Estrangeiros não estão descartados.

Abel Braga é um sonho de consumo do presidente, mas o salário é alto e a concorrência promete ser grande no futebol brasileiro e também no exterior depois da pausa desde a saída do Fluminense, em junho.

Cuca deve oficializar a saída depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, dia 2 de dezembro, em duelo diante do Sport, em Recife. A ideia da diretoria é encontrar rapidamente um substituto para não comprometer o planejamento para a próxima temporada.

A relação de Cuca com o presidente melhorou nas últimas semanas, mas o desgaste com a diretoria e questões familiares fizeram o técnico pensar na saída. A decisão, neste momento, parece irreversível.