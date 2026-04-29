Cuca vê Neymar "cada vez mais forte" e declara torcida por convocação à Seleção Brasileira

Poupado do jogo contra o Bahia no último fim de semana, o meia-atacante Neymar foi titular do Santos no empate por 1 a 1 com o San Lorenzo, pela terceira rodada da Sul-Americana, e disputou os 90 minutos. O jogador teve o desempenho elogiado pelo técnico Cuca, que vive a expectativa de ver o astro na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Antes de ser preservado do compromisso pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu em Salvador, Neymar vinha de quatro jogos seguidos, disputando os 90 minutos: Atlético-MG, Deportivo Recoleta, Fluminense e Coritiba. Desde que chegou ao Peixe, o jogador tem tido um planejamento diferenciado para evitar lesões em meio ao calendário apertado do futebol brasileiro.

No domingo, Neymar não participou das atividades no CT Rei Pelé após ter apresentado um quadro de virose na noite anterior. Recuperado a tempo e medicado, se juntou à delegação santista na Argentina. Ele, inclusive, participou diretamente da jogada do gol de Gabigol, que garantiu o empate.

"O Neymar melhorou na segunda etapa, onde encontrou espaço. No primeiro tempo, foi muito bem marcado, apesar de ter participado diretamente do gol do Gabigol. Mas, no segundo tempo, encontrou mais espaços, criou, fez jogadas inteligentes. Ele busca um passe que poucos conseguem. Vejo ele cada vez mais forte. Ele ser convocado para a Seleção é uma questão do treinador da comissão da seleção. Torço para que isso aconteça, como brasileiro que sou", declarou Cuca.

"Todo jogador pensa em estar lá. Se Deus quiser, eu vou estar", afirmou Neymar em atendimento à imprensa após a partida.

Com o empate, o Santos ampliou seu jejum sem vitórias na temporada para cinco jogos e segue na lanterna do Grupo D, com dois pontos conquistados. São dois empates e uma derrota até o momento. A equipe, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, precisa virar a chave para o torneio nacional e se preparar para o clássico contra o Palmeiras, no sábado, compromisso para o qual Neymar é dúvida.

Sequência até a convocação

A lista final de Carlo Ancelotti com os nomes que defenderão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo será divulgada no dia 18 de maio. Até lá, o Santos de Neymar terá mais cinco jogos: Palmeiras (Brasileiro), Recoleta (Sul-Americana), Red Bull Bragantino (Brasileiro), e Coritiba (duas vezes), um pelo Brasileiro e outro pela volta da quinta fase da Copa do Brasil.

Nesta temporada, Neymar disputou 11 jogos, marcou quatro gols e deu três assistências.

Próximo jogo

Jogo: Palmeiras x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp