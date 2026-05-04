Cuca exalta Rollheiser e afirma que o Santos joga bem com ou sem Neymar

No último sábado, o Santos empatou com o Palmeiras em 1 a 1, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca exaltou o desempenho de Rollheiser, autor do gol alvinegro, e afirmou que o Peixe vem jogando bem, com ou sem Neymar.

"Rollheiser vem crescendo muito. Pode jogar pela direita, como ele jogava, é o nosso 10, o nosso armador. Consegue performar por cada vez mais tempo. No último jogo, aguentou até os 60 minutos; hoje, suportou mais, e estamos muito felizes", disse o treinador.

Rollheiser marcou três gols nos últimos três jogos do Santos e já é o segundo maior artilheiro da equipe na temporada. O argentino só está atrás de Gabigol, que balançou as redes nove vezes no ano.

Apesar da boa fase do atacante, o Santos volta a oscilar na temporada. O Alvinegro Praiano não vence há seis jogos, com cinco empates e uma derrota no período. Ainda assim, Cuca avalia que o desempenho da equipe tem sido positivo, independentemente das peças em campo, incluindo o craque Neymar.

"O time está jogando bem com o Neymar. E também está jogando bem quando ele não está, até nas derrotas. Fizemos um bom jogo contra o Flamengo, contra o Bahia, lá na Argentina, contra o San Lorenzo. Mas, em um campeonato longo, se você não transforma desempenho em resultado, isso incomoda. E também incomoda jogar bem e não vencer. Se olhar nossos números, eles não são bons, porque estamos empatando demais. Mas estamos fazendo por merecer ganhar. Precisamos converter as chances", completou.

Agora, o treinador já indicou que Neymar terá sequência. O craque vai atuar contra o Deportivo Recoleta, pela Copa Sul-Americana, e deve entrar em campo nos jogos seguintes, na tentativa de garantir vaga na lista final de 26 convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

Situação do Santos

Com o empate contra o Palmeiras, o Santos deixou a zona de rebaixamento, mas pode voltar ainda nesta rodada. Neste momento, o Alvinegro Praiano subiu para a 16ª posição, com 15 pontos, apenas um a mais que o Internacional, primeiro time dentro do Z4.

Já na Sul-Americana, o Santos ocupa a última posição do Grupo D, com apenas dois pontos em três jogos.

Próximos jogos do Santos

Deportivo Recoleta x Santos (4ª rodada da Sul-Americana)

Data e hora: 05/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Brasileirão)

Data e hora: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).

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