Cuca esfria interesse do Santos em Marco Ruben: “Não é momento ideal”

Cuca esfriou o interesse do Santos em Marco Ruben, do Rosário Central. O técnico da equipe argentina, Edgardo Bauza, disse que era provável a vinda do centroavante para o Peixe.

O treinador santista está preocupado com a demora para a adaptação de um estrangeiro e prefere procura por uma solução brasileira para a camisa 9.

“São temas delicados de falar, mas vou falar: temos cinco estrangeiros aqui (Carlos Sánchez, Bryan Ruiz, Derlis González, Vecchio e Copete). Vamos trazer um sexto. Geralmente nesse momento requer adaptação e hoje não temos tempo para nada. Se pudermos dentro da necessidade trazer quem conheça território, que conheça o futebol brasileiro, é um tempo economizado. Gosto do Marco Ruben, ventilei o nome dele em outros clubes, mas não entendo que seja o momento ideal para trazê-lo aqui”, explicou Cuca.

O interesse em Ruben foi antecipado pela Gazeta Esportiva. O Peixe fez uma lista de opções e priorizou Jonas, do Benfica-POR, mas o brasileiro não está disposto a retornar ao Brasil neste momento. A tendência é de renovar seu contrato em Portugal.

Além de Marco Ruben, o preferido, o alvinegro elegeu Germán Cano, Nicolás Blandi, Joaquín Ardaiz e Tobias Figueroa como alvos. O atacante do Rosario Central é o preferido e as negociações avançaram nas últimas horas, por meio de um intermediário presente no Brasil. O Internacional também tem interesse.

Marco Ruben é argentino, tem 31 anos e contrato até dezembro deste ano. O Santos negocia (ou negociava) por uma compensação financeira para ter o centroavante antes do término do vínculo.